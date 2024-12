– Szeretnénk a minőségen tovább javítani, azonban ezért kicsit drágább lesz az étkeztetés mindenki számára, az önkormányzat számára is. De ez talán azt is segíti, hogy a minőség is folyamatosan javul és mindig jobb lesz. Ez természetesen mindenkinek örök vita, hogy kinek mi ízlik. Itt nagyon kérem a szülők megértését és azt is, hogy egy kicsit segítsék a mi munkánkat is azzal, hogy megértetik a gyermekekkel, hogy néha meg kell enni a tökfőzeléket is – mondta a polgármester, aki hozzátette, hogy az új árat feltehetően februártól vezetik be.