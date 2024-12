Dr. Ökrös Oszkár felszólalásában kiemelte, hogy Európában a pazarlás okozza az élelmiszerláncok legnagyobb fenntarthatósági problémáját, ezért Magyarország az ellátási lánc minden szintjén jelentősen csökkenteni kívánja az élelmiszerpazarlást. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal ennek érdekében 2016-ban létrehozta a „Maradék nélkül” programot, amelynek köszönhetően már több mint negyedével sikerült csökkenteni a fejenkénti élelmiszerpazarlást. A helyettes államtitkár aláhúzta, hogy a figyelemreméltó eredmények ellenére még mindig mintegy 230 ezer tonna élelmiszert pazarolunk el évente. Felhívta ugyanakkor a figyelmet, hogy Magyarországon még így is jóval kevesebb a pazarlás az európai átlagnál: az Európai Unióban éves szinten több mint 58 millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, ami a nyilvánvaló anyagi és etikai szempontokon túl környezeti szempontból is fenntarthatatlan, hiszen ez a mennyiség egyben 252 millió tonna szén-dioxid kibocsátását és mintegy 342 milliárd köbméter víz elvesztését is jelenti.

A témáról szó esett nemrég Tatabányán is, a Világ Legnagyobb Tanórája programsorozat keretében. Ebben az évben a rendszergondolkodás, az élelmiszeripar példáján keresztül bemutatva került a középpontba. A tatabányai TSZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum minden minden évben csatlakozik a nemzetközi projekthez, így tettek most is: osztályfőnöki órákon nézték meg az ismeretterjesztő videókat, tették próbára tudásunkat, beszélgettek arról, mit tehetünk az élelmiszerpazarlás ellen.