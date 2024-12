– Az Eon-os oszlopokra, a hálózatba csak kizárólag engedéllyel rendelkező villanyszerelők köthetik be a fényeket. Ezek a közvilágítással együtt kapcsolnak be. Ezek már tavaly is egy költségben visszafogottabb, de az ünnepi hangulatnak megfelelő világítást próbáltunk tervezni. Az eszközöket is gyakran kell cserélni. Idén is több százezer forintot költöttünk arra, hogy kiegészítsük ezeket az eszközöket. De például a város karácsonyfájának a kihelyezésére is külső vállalkozót kellett felkérnünk, mert a városnak nincs megfelelő darus autója hozzá. Ezekből a tételekből összejön egy több milliós költség – magyarázta az irodavezető, aki hozzátette hogy energiatakarékos égőket vásárolnak illetve alkonykapcsolókkal, vagy időzítőkkel alkalmazkodnak a drága energiaárakhoz.