A tartalmas programon – amelynek házigazdája Szujó Zoltán ismert televíziós kommentátor volt – több mint százan vettek részt három földrész tíz országából. Olyan elismert szakemberek tartottak előadást, mint Jakub Karas, a cseh Pilóta Nélküli Légi Járművek Szövetség (Unmanned Aerial Vehicle Alliance) elnöke, dr. Eduardo García González, a Polgári Légiforgalmi Szolgáltatók Szervezete (Civil Air Navigation Services Organisation, CANSO) vezető munkatársa, Bongseok Kang, a Korea Testing Laboratory (KTL) csoportvezetője, Emilien Watelet, a belga ID2Move igazgatója és Ludvigh Károly, az ABZ Innovation Kft. ügyvezetője. Ők a drón-ökoszisztéma, a drónhasználat-szabályozás és a drónok városi jelenléte témaköreiben osztották meg gondolataikat a hallgatósággal. A nap folyamán más témákat – így a drónok szórakoztató- és médiaipari szerepét, valamint dróndetektálási és -elhárítási kérdéseket – körüljáró kerekasztal-beszélgetésekre is sor került neves vendégekkel, többek között Alexander Lena osztrák üzletemberrel, az OPREM Group társigazgatójával, Molnár Zsolttal, a Rotors & Cams Zrt. vezérigazgatójával, valamint Tuzson Gergellyel, a Repülő- és Légisport-szövetség elnökével, a Légtér.hu Kft. egyik ügyvezetőjével.

Az eseményen CloudIA Zrt. ügyvezetője, dr. Szauer Balázs hangsúlyozta: az Európai Unió drónokkal és adatvédelemmel kapcsolatos szabályozása már most is elégséges, de a felhasználók ismereteinek bővítése ebben a témában is nagyon fontos.

Szilasi Péter Tamás, az Edutus Egyetem vállalati és nemzetközi kapcsolatok igazgatója arról beszélt, hogy a drónok rendkívül jól használhatók az iskolai oktatásban, amit jelez, hogy a World Robot Olympiad nemzetközi robotépítő és programozó versenysorozatban is lesz majd drón kategória.