Hintóval viszi az ajándékokat a Mikulás

Molnár Tiborék Mikulásruhában, sátrakkal, finomságokkal, teával felszerelkezve várták a jótékonykodókat a 117-es útmentén elterülő Ice Beach parkolójában. A sátrak mellett pedig ott állt a Mikulás autó-rénszarvas fogata is: a K-Projektesek kocsijai kaptak rénszarvasjelmezt. A Civikek, Golf, Audi mellett a fogatélén egy igazi nagyvad, egy Chevrolet Silverado állt, a motorháztetőjén trónoló pici plüss Mikulással.

Mint az autósok elmondták: Molnár Tibor lánya is a tagjuk, ő szervezte össze a két csapatot a közös gyűjtésre. Ami egyúttal egy rögtönzött autóstalálkozóvá fejlődött a délután folyamán. Volt, aki a fővárosból érkezett, mert látta a Facebookon meghirdetett eseményt. A K-Projektesek egyébként más jótékonysági akcióban is részt szoktak venni, így a sárisápi Add A Kezed elnezvezésűn is.