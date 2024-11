Tisztázzuk, az eredeti dubaji csokit csak és kizárólag az Egyesült Arab Emírségekben, és azon belül is Dubajban kapni. A többi mind utánzat. A csoki körül kialakult lázat egy a TikTokra tavaly decemberben felkerült videó indította el, melyben egy lány a kívül ropogós, belül ragacsos-nyúlós édességet falatozza. Mára a dubjai csoki egyedi alapanyagaiért, a pisztáciakrémért, a szezámmagpasztáért és az itthon eddig ismeretlen - az arab világban ismert - kadayif tésztáért is óriási kereslet indult. Az ötlet továbbfejlődött: már kapható pohárkrém, fagyi és torta, sőt szaloncukor is. Úgy látszik, nemcsak a csoki, de az őrület is ragadós.