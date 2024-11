Ilyen még egészen biztosan nem volt, bizonyos értelemben véve nem kell jövő nyárig várni a következő Víz Zene Virág Fesztiválra. A mikulás most zsákban hozza el magával. December 7-én az ország legjobb DJ-i érkeznek Tatára egy Víz Zene Virág Fesztivál Best of SANTA CLAUS PARTY keretében.

Télen Víz Zene Virág Fesztivál?

Habár egy teljes, többnapos fesztiválra nem számíthatunk, egy estére mégis visszatér a fesztiválhangulat Tatára. A Cocoonban a Víz Zene Virág Fesztivál legkedveltebb DJ-i fognak fognak fergeteges hangulatot varázsolni. Ahogy a szervezők írták, felidézik az elmúlt 30 év legkedveltebb dalait, pillanatait. A mikulásos partin olyan lemezlovasok csapatják majd a zenéket mint Sterbinszky X Minea, DJ. BÓLI, Dj Dominique + Fergeteg Party, Spigiboy.