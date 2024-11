November 22-én, a budapesti ünnepélyes díjkiosztó gálán Császár kiemelkedő elismerést kapott a Virágos Magyarország Környezetszépítő Versenyen. A település az Agrárminisztérium különdíját nyerte el a "Falu" kategóriában.

Virágos Magyarország különdíjat vihetett haza Császár

Az eseményen öt települési kategóriában és hat kiemelt témában összesen mintegy nyolcvan díjat osztottak ki, ami bizonyítja a verseny népszerűségét és a települések közösségi elköteleződését a szépítés és fenntarthatóság iránt. Idén közel négyszáz pályázat érkezett a megmérettetés több mint 50 kategóriájában.

30 éves a Virágos Magyarország

A Virágos Magyarország verseny több mint harminc év alatt nőtte ki magát a környezetszépítésből egy olyan mozgalommá, amely a fenntarthatóságra, a helyi értékek megőrzésére és a közösségépítésre helyezi a hangsúlyt. A kertész- és tájépítész mérnökökből, várostervezőkből és turisztikai szakemberekből álló zsűri szigorúan és szakmailag alaposan értékelte a pályázatokat, melynek eredményeként a díjazott települések méltán lehetnek büszkék elért sikereikre.

A díjátadón Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgatója kiemelte, hogy a verseny nemcsak a környezetszépítésről szól, hanem a helyi közösségek kreativitását és innovációit is reflektorfénybe helyezi, különösen a klímaváltozás kihívásaira adott megoldások terén. Ezáltal a települések nemcsak élhetőbbé válnak, de turisztikai vonzerejük is növekszik. A Virágos Magyarország verseny különösen fontos szerepet tölt be abban, hogy ráirányítsa a figyelmet a települések zöldfelületeinek fejlesztésére.

A nívós kitüntetést Császár polgármestere, Beke Gyöngyi vette át

Megszavazták az év fasorát is

A tematikus díjak idén is nagy lendületet adtak a közösségeknek: 2024-ben összesen 113 pályázat érkezett ezekre a kategóriákra. Az egyik legnépszerűbb díjat, a Legvirágosabb főtér címet Vác nyerte el. Az év során más különleges kategóriákban is elismeréseket osztottak ki: például díjazták az év főterét, az év fasorát és az év óvodakertjét is. Eger városa a „Virágos városi- és faluséták” kategóriában vihette haza a fődíjat, köszönhetően a helyi Tourinform iroda zöldterületekre fókuszáló tematikus sétaprogramjának.