A két 1,5 éves kecske, Kicsi és Villám tavaly télen már látott havat, igaz nem sokat. Azonban Füles és Gesztenye csak idén tavasszal született, így ők még nem látták a fehér takarót. Danka, a birka sincs még egy éves, így ha nem is ma született bárányként, de ő is csak most ismerkedik a furcsa jelenséggel.

Videónkban megmutatjuk, hogyan is reagáltak az állatok az első hóra. Azt eláruljuk, hogy Villám, a vezér volt a legbátrabb.