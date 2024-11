Lakattal lezárt kerítés zárja el az utat a várkapuhoz. A munkások ugyanis újból dolgoznak a 300 éves boltíven. Mint arról korábban beszámoltunk, még tavaly év végén derült ki, hogy az átjáró életveszélyes. Akkor statikus vizsgálta meg a Fellner kaput. Dr. Horváth József, Tata jegyzője az áprilisban kezdődő felújításkor a Kemma.hu-nak elmondta, hogy a szükséges örökségvédelmi engedélyezés során egy bontási tervet készítettek, amit jóváhagyott a hivatal és így megkezdődhetett maga a munka.

A Tatai várhoz vezető várkaput ismét lezárták. Kiderült, hogy miért dolgoznak rajta megint a munkások

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

A Kemma.hu végig követte a felújítást. Ugyanis egy igazán különleges módszert használtak: a vöröskő díszkapuzat elemeit kiemelés után a helyszínen restaurálták. Közben az elbontott kövek úgynevezett homokágyba kerültek. Az egymás mellé, rétegenként lefektetett, feliratozott köveket, amik szépen kiadják a boltívet. A hiányzó, vagy törött darabokat pedig korabeli építőanyagokkal pótolták. Végül ezeket a téglákat és köveket építették a számozás alapján vissza a vasbeton maggal megerősített boltívre.

Befejezik a várkapu felújítását

Most azonban újból felállványozták a boltívet, a falat pedig fóliával védik az időjárástól. Tata jegyzője a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy a tavasszal elkezdődött felújítást fejezik be most a szakemberek.

– A felújított várkapu és falrész fugázását végzik a munkások. Ugyanis minden felhasznált anyagról egyeztetni kellett az örökségvédelmi hivatallal. A szükséges fugának a megtalálása, illetve a rendelése miatt a felújítást most tudjuk csak befejezni – magyarázta dr. Horváth József, aki hozzátette, hogy a tervek szerint november 25-én, hétfőn már újra megnyithatják a várkaput.