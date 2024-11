A rendezvény háziasszonya, Mecseki Melinda, majd dr. Kancz Csaba főispán köszöntötte az érdeklődőket. A fórumon Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár kiemelte: november 12-ével az összevont, és 14-ével az egyszerűsített pályázati felületek nyíltak meg. Vármegyénkben 1886 civil szervezet működik, s tavaly azok, akik pályáztak 153 millió forintot nyertek. A civileknek egy hónap áll rendelkezésükre, hogy véglegesítsék a pályázataikat.

Továbbra is 4,5 millió forint a maximum elnyerhető összeg. Eddig az egyszerűsített elszámolás 3 millióig állt a rendelkezésre, most 5 millió. Így egy nyilatkozat elegendő, hogy a szervezet teljesítette a beadott szakmai célokat. Jelenleg 13 milliárdnál is nagyobb keret áll a rendelkezésre.

Furka Ágnes osztályvezető előadása után neki és Lakatosné Kiss Edit pályázati referensnek is tehettek fel kérdéseket a jelenlévők.