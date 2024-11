Egy hét múlva kezdődik Tata egyik legnagyobb fesztiválja, a Tatai Vadlúd Sokadalom. Az immár 24. alkalommal megrendezett eseményre több ezer látogatót várnak a szervezők. Azonban sokan már most is ellátogatnak a tópartra, hogy megnézzék a vadludakat. Ezért több óvintézkedést is hoztak a természetvédők.

A természetvédők és a város több intézkedést is hozott, hogy megvédje az Öreg-tó medrében telelő vadludakat

Fotó: GDV / Forrás: 24 Óra

Tatának nagyon fontosak az Öreg-tó medrében telelő vadludak. A környék kiemelt természetvédelmi terület, ahol háborítatlanul élhetnek az állatok. Csak az emberek zavarhatják meg a természet nyugalmát. Most ez ellen szeretnének tenni szakemberek. Az elmúlt években ugyanis több tízezer vadlúd repült el a tóról már a telelési idő vége előtt.

Így védik a vadludakat

Az első vadludak megérkezése előtt már több biztonsági intézkedést is tettek. Többek között táblákat helyeztek ki a tómederbe. Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy az intézkedésekkel szeretnék a tóra érkező telelőmadarak nyugalmát megőrizni.

– A tatai Öreg-tóhoz érkező madármegfigyelőket szeretnénk megkérni, hogy bizonyos szabályokat tartsanak be. Hogy a vadludak minél hosszabb ideig, az egész szezonban, novembertől márciusig Tata térségében maradjanak – kezdte a természetvédelmi őr, aki szerint az első és legfontosabb, hogy senki se menjen le a tómederbe.