– Több teóriánk is van. Lehet, hogy egy jó táplálkozási területet találtak a Kelet-európai földrészen, ahol megálltak egy hosszabb időre. A vadludak ugyanis Ukrajna, Románia, Oroszország és a Fekete-tenger vidéke felől érkeznek a Kárpát-medencébe. De lehet időjárási oka is lehet, hiszen az egész földrészen kellemes, melegebb őszies idő volt, vagyis nem nyomta őket a hideg, hogy jöjjenek be a telelő területre – sorolta a teóriákat Szabó Máté, aki szerint az is lehet, hogy más vonuló útvonalat találnak maguknak.