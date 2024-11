A hétvégén a vadludaké lesz a főszerep Tatán. Pénteken kezdődik a Tatai Vadlúd Sokadalom, ahova tízezrek látogatnak el az ország számos pontjáról. Azonban az élményről annak sem kell lemaradnia, aki nem tud a vizek városába utazni. Az Öreg-tó medrébe kihelyezett webkamera segítségével bárki otthonról is megfigyelheti a madarak életét.

A nyolcadik éve követhetjük akár vadludak életét

Fotó: Zetovics Mario / Forrás: 24 Óra

Már több, mint 35 ezer vadlúd érkezett Tatára. Azonban az Öreg-tó vízén több madárfajt is megfigyelhetnek az érdeklődők. Dr. Musicz László a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Komárom-Esztergom megyei csoportjának tiszteletbeli elnöke elmondta, hogy mintegy 7-8 ezres varjúsereg és hasonló sirálytömeg is látható a tavon. Mellettük természetesen százával vannak még kárókatonák, kócsagok, vadkacsák is.

Webkamerán a vadludak

Akik szeretnék meglesni a madarak életét, azok az Öreg-tóra kihelyezett webkamera segítségével ezt bármikor megtehetik. Csonka Péter, a Tatai Vadlúd Sokadalom főszervezője, a Kemma.hu-nak azt is elárulta, hogyan és mikor került ki először a kamera a tatai tómederbe.