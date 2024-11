Egyre több vadlúd érkezik Tatára. Bár a tavalyihoz képest lassabban érkeztek meg az első madarak, hétfő reggelre már mintegy 10 ezer, különböző fajtájú vadlúd volt a tavon. Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrre a Kemma.hu-nak elmondta, hogy idén is főleg nagy lilikből érkezett a legtöbb, de azért több ritka fajt is láttak már.

Hétfőre megérkezett az első nagyobb hullám vadlúd. Igazi ritkaságokat is láttak a madárvédők

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt, idén a megszokotthoz képest lassabban érkeztek meg a vadludak az Öreg-tóra. Csütörtökön még alig 200 példányt számoltak a szakemberek. Azonban hétfőre úgy néz ki, hogy megérkezett az első nagyobb hullám. A természetvédelmi őr elmondta, hogy hétfő reggelre csaknem tízezer példány éjszakázott már az Öreg-tó medrében.

Ritka vadlúd Tatán

– Ritka fajok is előkerültek. Ma reggel is öt darab vörösnyakú ludat számoltunk és kilencezer hatszáz nagy liliket, amik a tömeget adják Tatán. De volt még ötven nyári lúd, ami az egyetlen nálunk költő vadlúd faj. Emellett Tata térségébe tartozó halastavakon további ötezer vadlúd tartózkodik, amiknek nagy része feltehetően átteszi a székhelyüket. Illetve még további csapatokat várunk északról, illetve a keleti irányból – magyarázta a természetvédő, aki hozzátette hogy csak találgatni tudnak, hogy miért érkeztek meg ilyen lassan a vadludak Tatára. Azonban hazánk több halastavára is hasonlóan kevés madár érkezett november első felében.