Látványos és érdekes eseményeket rögzít a tatai Öreg-tó vízére kihelyezett webkamera. Segítségével a természetkedvelők akár otthonukból is kényelmesen megfigyelhetik a környék háborítatlan élővilágát. A Tatai Vadlúd Sokadalom előtt egy héttel került ki a tóra a webkamera, aminek kihelyezésénél a Kemma.hu is jelen volt.

Szombat reggel került ki a webkamera a tatai Öreg-tó vízére. Már a Tatai Vadlúd Sokadalom előtt otthonról is megfigyelhetjük a vízen telelő madarakat.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A tatai természetvédelmi egyesületek, és a Filmdzsungel közös projektje az a webkamera, amivel akár a tatai Öreg-tóra érkező vadludak életét is nyomon követhetjük közvetlen közelről. A szakemberek szombat korán reggel már rutinosan szerelték össze és helyezték ki az eszközöket.

Webkamerán a Vadlúd Sokadalom sztárjai

Szabó Máté, a Duna-Ipoly Nemzeti Park természetvédelmi őre a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy egyelőre a webkamera tesztüzeme zajlik. Pár napon belül pedig el is indulhat a „fotelmadarászat”. A természetvédő elmondta, hogy a webkamera egy plusz „kollégájuk”, aki állandóan kint van a tómederben.

– A webkamerának köszönhetően a kedves nézők, illetve a szakemberek is folyamatosan nyomon követhetik a tómederben történteket. Megfigyelhetjük a madarak szociális életét, illetve újabb, vagy ritka fajokat azonosíthatunk – magyarázta a természetvédelmi őr, aki hozzátette, hogy az éjjellátó mód is van a kamerán, illetve távolból forgatni is lehet a kamerát, így az egész tavat meg tudják figyelni.

– A kamera a madárvédelem szempontjából is fontos számunkra. A színes gyűrűk segítségével tudjuk azonosítani az egyedeket, ezzel többek között követhetjük a vonulási útvonalaikat.