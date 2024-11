Tavaly csaknem 70 ezer vadlúd telelt a tatai Öreg-tó vizén. A Tatai Vadlúd Sokadalom idején mintegy 67 ezer példányt számoltak össze a szakemberek. A madarak sok embert vonzanak a városban, sétájuk közben pedig többen is lemerészkednek a tómederbe, hogy minél közelebbről is megcsodálhassák a vízen lévő vadludakat. Azonban a madarakat ez könnyen elriaszthatja.

A természetvédők most egy vizes árokkal szeretnék biztosítani a Tatai Vadlúd Sokadalom sztárjainak nyugalmát

Fotó: Tatai Vadlúd Sokadalom/ Facebook

A természetvédők most úgy döntöttek, hogy megpróbálják biztosítani a madarak nyugalmát. A Vadlúd Sokadalom közösségi oldalán számoltak be arról, hogy az előttünk álló vonulási és telelési időszakban ismételten madártömegeknek adhat nyugodt életteret a tómeder. Hogy akár február közepéig is a tavon maradjanak a vadludak, szükséges a tómeder, a város nyugalma és az ideális vízszint.

Készülnek a Vadlúd Sokadalomra