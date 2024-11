– A Vadlúd Sokadalom egyik programjaként bejelentkeznek a többi telelőhelyről a kollégák, akik beszámolnak a náluk telelő vadludak számáról. Ezt egy táblázatba vezetjük fel a különböző helyek és a madárfajták alapján. Idén mintegy 230 ezer példányt számoltunk összesen össze az országban – mutatta a táblázatot a madarász, aki szerint ez elsőre soknak látszik, azonban inkább aggodalomra ad okot.

Messze a rekordtól

– A legjobb évben olyan 570 ezer vadludat számoltak össze az országban. Ami sokkoló számadat, hogy a ritka, globálisan veszélyeztetett fokozottan védett ludak közül mindössze 66 vörösnyakú lúd van jelen, miközben volt olyan év, hogy több, mint ezer volt a Kárpát-medencében. És a kis lilikből is olyan 300 példánynak kellene lennie, az országban, azonban most csak kevesebb mint százat számoltak – magyarázta a szakember, aki azt is elmondta, hogy nem tudják, hogy mi okozhatja ezt a jelenséget.