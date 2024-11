A november 18-i közmeghallgatáson az utcafelújításokról, a városi Facebook-csoportról, illetve a beruházásokról, költségvetésről is szó volt. A közmeghallgatás első felében Hernádi Ádám polgármester tájékoztatta megjelenteket a város működésével kapcsolatos adatokról.

A közmeghallgatáson az utcafelújításról is kérdezték a városvezetőket

Utcafelújítás közműkiváltással

Elhangzottak a város fenntartású óvodai férőhelyek adatai, illetve városi támogatással érintett gyerekek száma. Tájékoztatásából kiderültek a városi költségvetés fő számai is, illetve az is, hogy az idén megtakarítással is tudnak majd számolni. Az önkormányzati feladatokon kívül a kórház és a városi rendőrség számára is sikerül támogatást biztosítania a városnak. Az év folyamán indult, illetve folytatódott beruházásokról is számot adott a városvezető, így például a városháza épületének homlokzatfelújításáról is.