Talán az embereket most leginkább foglalkoztató téma, hogy mivel fog kecsegtetni az új KRESZ. Ahogy arról korábban beszámoltunk, már napivlágot láttak olyan pontok, amelyek újdonságként hathatnak, változhatnak a KRESZ-ben. Folyamatosan zajlanak az egyeztetések, szakmai megbeszélések. Dr. Farkas Károllyal, a Magyar Autóklub Közép-Dunántúli Regionális Szervezetének elnökével beszélgettünk többek között arról, miért van szükség a változásra és minek lehet a legnagyobb hatása.

Az új KRESZ jelentősen szigoríthatja az e-rollerek használatát is

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az új KRESZ mindenkire hatással lesz

Ahogy azt már korábban megírtuk, kitolódhat a sebességkorlátozás, változhat a követési távolság, valamint indexelés szabálya. De megszűnhet a leállósáv, szigoríthatják a gyerekek szállításának szabályait, matricával jelölhetik a forgalomban az idős sofőröket. Az autóklub regonális vezetője elmondta, hogy ez még nincs elfogadva senki álltal, jelenleg szakmai anyagok, javaslatok vannak.

– Most úgy döntött a szakma és a magyar kormány, hogy érdemes lenne egy modernizált, új és egységes szerkezetbe foglalni az KRESZ-t. Azért kell új KRESZ-t csinálni, mert 1975-ben jött ki az 1/75-ös KPM-rendelet, amelyet azóta foltozgatunk. Máig már körülbelül hatvanszor lett módosítva átírásokkal, hozzáírásokkal, elhagyásokkal – fejtette ki dr. Farkas Károly.

Az elnök azt is elmondta, hogy az élet és a technika gőzerővel halad előre, így nem is kérdés, hogy óriási szükség van a változtatásra, korszerűsítésre. Az elektromos meghajtás és elektromos járművek, rollerek, kerékpárok megjelenése is nagy szerepet játszik abban, hogy időszerűvé vált az új KRESZ bevezetése.

– Nagyon komoly munka folyik, nagyon sok vita van és nagyon sok rendezendő kérdés. Még az sem eldöntött tény, hogy az elektromos kerékpár gépjárműnek minősül vagy sem. Rengeteg tisztázni való kérdés van, több bizottság, érdekképviseleti szerv dolgozik azon, hogy minden konkretizálva legyen. Fontos, hogy egyértelműsíteni kell a jogszabályt, törvényt is, hogy ne lehessen az alól a kibúvókat keresni – fogalmazott a szakember.

Az autóklub regionális elnöke hozzátette, hogy nem csak a megjelenő eletromos meghajtás az újítás fő mozgatrugója, hanem a járművek számának drasztikus megnövekedése is. Míg 10 évvel ezelőtt 1 millió autó volt forgalomban, mára ez már eléri az 5 milliót is. Nem beszélve arról, hogy ezek az utak nem ekkora forgalomra lettek kalibrálva létrehozásukkor.