Komoly szerepet vállalt a szeptemberi dunai árvíz elleni védekezésben a Dunaalmási Tűzoltó Egyesület. Az aktív tagok közel két héten keresztül minden nap önkéntes szolgálatban vállalták, hogy lapátolják a homokot, töltik a zsákokat, vagy építik a gátat. Később a szivattyúk és a védművek ellenőrzésében vették ki a részüket.

Egy helyi vállalkozó felajánlásából tudtak új tűzoltóautót venni a dunaalmási önkéntesek

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A szerencsésebb helyiek csak a település rendezvényein találkozik a dunaalmási önkéntes tűzoltók piros autójával. A csapat ugyanis érdekes és látványos bemutatókkal színesíti a programot. Kiss Ákos, az egyesület elnöke a Kemma.hu kérdésére elmondta, hogy évente 20-25 riasztást kapnak főleg műszaki mentésekhez.

Mindig segítenek a helyi tűzoltók

A tűzeseteknél pedig nagy segítséget jelent az egyesület autója. A terepjáró ugyanis könnyedén veszi a meredek, szűk kanyarokat. Az egyesület most új tagokat szeretne toborozni, hogy egy komolyabb készenléti fokozatot tudjanak vállalni.

– Az idén 141 éves egyesület most ért el arra a szintre, hogy nagyobb segítséget tud nyújtani a katasztrófavédelemnek és a különböző mentési szerveknek. Új tűzoltóautóval is bővültünk, amit egy helyi cég felajánlásával sikerült megvásárolnunk. Ez azt jelenti, hogy már képesek vagyunk kettes kategóriában is szerződni a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal – magyarázta az elnök, aki elárulta, hogy a céljuk, hogy rövid időn belül az egyes kategóriát is elérjék. Azonban addig még sok munka vár az önkéntes csapatra. A közelmúltban bocsátotta az egyesület rendelkezésére hosszú távra az önkormányzat a régi szertárépületet, amiben az elmúlt években többek között fodrászat is működött. Most ennek a felújításán dolgoznak a fiúk két riasztás között a szabadidejükben.

Nagy terveik vannak

– A szertár falán lévő márványtábla büszkén hirdeti, hogy 1960-ban ünnepelte az egyesületünk a 77. születésnapját. Most azt szeretnénk, ha ezt az épületet felújíthatnánk, és ezzel egy méltó központunk lehetne, ahol a szolgálatban lévő tagok várhatják az esetleges riasztást – mutatta az épületet az önkéntes tűzoltó, aki hozzátette, hogy ez az egyik feltétele annak, hogy az egyes kategóriát elérjék.