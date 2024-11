Az elmúlt évben kimagasló társadalmi munkát végzett Budaházi János, Bokros Gergő, Golda Ferenc, ezért az elnökség kedvezményes, 35 ezer 500 forintos tagdíjat szavazott meg a részükre.

Az is elhangzott, hogy az elmúlt évben majdnem 22 millió forintot fordítottak halvásárlásra, amely azt jelenti, hogy a beérkező tagdíjak összegét szinte teljes mértékben a halállomány gyarapítására használták fel. Az éves halfogás is szépen alakult, 249-en összesen 9 ezer 558 kilónyi halat fogtak ki Ennek nagy része (5 ezer 719) ponty, de amurt (818), harcsát (505), süllőt (495), csukát (230) is rejtett a szák. A legnagyobb, egy 64 kilós harcsa Horváth László horgára akadt, amurból egy 12 kilós példányt Süli Péter fogott ki, csukából egy 6 kilósat Bacsányi Roland, süllőből 9 kilósat Bunghardt Viktor.