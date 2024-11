Már a második alkalommal ült össze az új testület Tatán. Többek között a testületi ülésen tárgyalt előterjesztések között szerepelt a város likvid hitele, a helyi adók, illetve a városi szerződések is. De a parkolási helyzet, a helyi tömegközlekedés, illetve az iskolai étkeztetés is szóba került.

Több napirendi pontban is nehezen találták meg a képviselők a közös nevezőt. A testületi ülésen az iskolai étkeztetésről is döntöttek.

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A második napirendi pontban tárgyalta a testület a 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ennek legnagyobb vitát generáló része az az 500 millió forintos likvid hitel volt, amivel a város szeretné megemelni a már meglévő hitelét.

A költségvetésről is döntöttek a testületi ülésen

Michl József polgármester elmondta az új képviselőknek, hogy ennek a likvid hitelnek a felvétele nem jelenti azt, hogy a város eladósodott. Ez csak arról szól, hogy addig, amíg a városhoz nem érkeznek be azok a bevételek, amiket vár, addig ebből a likvid hitelből tudják a kiadásokat fedezni. A polgármester szerint a hitelre többek között a Fáklya utcai telek eladásának megvétózása miatt is szükség van, amit a FÜGE képviselői akadályoztak meg az előző ülésen. A város vezetője hozzátette, hogy az év elején elfogadott költségvetés csak egy tervezet, azt az év során folyamatosan korrigálják a beérkezett bevételek és a kiadások alapján. Ez történik most is.