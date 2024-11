Küzdelem 37 perce

Te is segíthetsz a kis focistának: a 8 éves nagybeteg Bendinek!

A kisfiú a lábatlani focicsapat tagja, most a focisták is kérték, hogy aki tud, segítsen! Bendiért két település is összefogott: adományozásra buzdítanak.

Bendiért két település is összefogott és adománygyűjtésre buzdít. Forrás: Facebook/Lábatlan ESE

A Lábatlani ESE, a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítvány, a süttői II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, a süttői és a lábatlani önkormányzat adománygyűjtést szervez a 8 éves, küzdelmek között is mosolygós Bendi javára Bendiért két település is összefogott és adománygyűjtésre buzdít.

Forrás: Facebook/Lábatlan ESE Adományokat gyűjtenek a nagybeteg Bendiért Mint a lábatlani focicsapat Facebook-posztjában részletezi, az egyik 8 éves játékosuknál rosszindulatú agydaganatot diagnosztizáltak. A gyors beavatkozásoknak köszönhetően, Nemes Noel Bendegúz jó esélyekkel indul. Kitartása, gyógyulási akarata orvosai szerint példaértékű. A teljes felépülésben viszont segítenünk kell neki és családjának! A kisfiú hosszú ideig tartó kemoterápiás kezeléséhez, a kórházban töltött idejéhez, az otthoni steril szoba kialakításához keresnek támogatókat. Mint hozzátették: az édesanya feladta munkáját, illetve a várható a várható rehabilitációval járó eszközök és foglalkozások is rendkívül nagy anyagi terhet rónak a családra. November 30-ig a Lábatlan Város Közösségi Céljaiért Alapítványhoz, a 11740092-20004752 számlaszámára is lehet pénzt utalni. A közleménybe be kell írni: Nemes Noel Bendegúz. A család támogatására a csapat november 16-i mérkőzésén is lehetőség van. Mint az egyesület elnöke, dr. Csizmazia István elmondta: a mérkőzésen a jegyeladásból befolyó összeget is az alapítványhoz ajánlják fel. A focicsapat, az osztálytársak is Bendi mellett állnak, igyekszünk tartani benne a lelket: videókat küldünk neki, meg egy focilabdát. Várjuk vissza nagyon. És minden segítséget meg szeretnénk adni, hogy mielőbb felépüljön – emelte ki az elnök.

