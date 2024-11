Webkamerán is figyelhetjük majd a vadludakat

Ha minden a terv szerint halad, idén is megfigyelhetjük majd a vadludakat webkamerán keresztül is a vadludsokadalom.hu hivatalos honlapján. A honlapon egyelőre még nem érhető el az élő adás, hiszen még nullán áll az Öreg-tavon éjszakázó vadludak száma, de érkeztükkel remélhetőleg a webkamera is ismét elfoglalja helyét a tó közepén.