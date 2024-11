Egymásnak adták a kilincset az érdeklődők november 16-án (szombat) a Kókúti Általános Iskolában, ahol a Magyar Vöröskereszt szervezésében egészségügyi szűrésekre és mérésekre lehetett jelentkezni. A tatai intézmény aulájába és az osztálytermekbe mondhatni, hogy kisebb kórház költözött a hétvégén.

A tatai egészségnap miatt adták egymásnak a kilincset az érdeklődők a tatai iskolában

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A Kőkúti-iskola tavaly adott otthont először egészségnapnak, ami akkor olyan jól debütált, hogy a folytatás nem is volt kérdés. Oláh Gábor, a Magyar Vöröskereszt Komárom-Tata-Kisbér területi koordinátora elmondta, a vöröskereszt bázisikolája lesz a tatai intézmény, ahol hamarosan elindul első szervezett programjuk, az Ifjú életmentők. A nyolc alkalmat felölelő mozgalom az ötödiktől a nyolcadik osztályos gyermekeknek közvetlenül a mentőtisztek, a mentőápolók és az orvosok beszélnek majd az életmentés fontosságáról.

Nagy volt a sor Rajna Juliannánál is, aki szemvizsgálatot tartott

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Visszatérve a rendezvényhez! Oláh Gábornál demenciaszűrésre lehetett jelentkezni. A szakember jótanácsokkal is szolgált, de az időskori butulást megelőzendő otthoni gyakorlatokról is beszélt. És hogy miért fontos ez?

A harmadik évezred betegsége lesz a demencia

– adta meg a választ Oláh Gábor, majd hozzátette, hogy a betegség minden korosztályt érint majd. Folytatta: meglepő, de már 45 év felett ajánlott elmenni szűrésre, hogy megelőzzük a bajt. Árulkodó jel lehet egyebek mellett a rendszeresen előforduló részleges figyelemhiány is.

Ezenkívnül díjmentes szürkehályog vizsgálat, vastagbélrák szűrés és koleszterinszin mérés is várta az érdeklődőket, de EKG-vizsgálatra is lehetett jelentkezni, valamint ABI szűrésre, amely a keringést vizsgálta. Dr. Boros József főorvos is részt vett a vizsgálatokon, délután pedig Papp Lajos szívsebész, országosan ismert professzor előadását várták, a mai kor kihívásai címűt.