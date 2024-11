Október 21. óta nem fogad látogatókat az uszoda, ugyanis a téliesítési munkálatok keretében sátrat helyeztek a medence fölé. Most jó hírt közölt közösségi oldalán a Gyémánt Fürdő, megvan a pontos dátum, mikor nyit a tatabányai uszoda.

A tatabányai uszoda már a buborékkal a tetején várja az úszókat

Forrás: Facebook/Gyémánt Fürdő

A tatabányai uszoda már buborékkal a tetején várja a látogatókat

A Gyémánt Fürdő posztja szerint megtörtént az őszi sátorállítás. Ráadásul a munkálatok a vártnál hamarabban elkészültek, így a tatabányai uszoda is hamarabb megnyithatja kapuit. Mint közölték, november 8-án, pénteken reggel 6 órától már érkezhetnek is az úszni vágyók a buborék alá. Hozzátették, hogy a hűvösebb idő megérkezésével a hétvégi napokon, szombaton és vasárnap az úszás mellett reggel 9 és este 20 óra között szaunázni is várják a vendégeket.

Rá sem lehet ismerni a tatabányai uszodára

A tatabányai uszoda életében mostanság gyakori jelenség az újranyitás. Ahogy arról már beszámoltunk, még szeptember elején nyitotta meg kapuit a felújított létesítmény. Nem csak a sportmedence kapott karbantartás, a sportöltözőknél található előtető is ráncfelvarráson esett át. A felújított sportmedencéhez vadonatúj rajtkövek is dukáltak. A felújított uszodában pedig nem is lehetett másé a megtiszteltetés, mint Jackl Viviené, hogy az első csobbanást megtegye.