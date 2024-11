Molnár Zoltán főtörzszászlós és lánya, Molnár Ágnes törzsőrmester nemcsak a rendőrségi hivatást, hanem a kutyák iránti szenvedélyt is megosztják egymással. Mindketten Komárom-Esztergom vármegye rendőrségén dolgoznak. Közös történetük nemcsak a kutyák szeretetéről, hanem a felelősségteljes állattartás és a szolgálati kutyák képzésének előmozdításáról is szól. A Zsaru Magazin számolt be a tatabányai kutyás szolgálat alapítója Molnár Zsolt és lánya történetéről.

A tatabányai kutyás szolgálat munkatársai történetéről mesélt a Zsaru Magazin

Fotó: Szabó Gábor / Forrás: Zsaru Magazin/Facebook

Odin harapós kezdete

Ágnes karrierje a kutyás rendőri szolgálatban nem indult zökkenőmentesen. Az első komoly kihívást Odin, egy viselkedési problémás belga juhász jelentette, aki korábban több embert is megharapott. A kapcsolatuk elején Odin Ágnesre is rátámadt, az alkarját többször megharapta, kabátját letépte, és a következő hetekben sem hagyott alább az agressziója. Ágnes azonban nem adta fel, mert hitt abban, hogy egyszer ez a kutya az életét fogja megvédeni – és így is lett. A hónapokon át tartó türelem, kitartás és szakértelem meghozta gyümölcsét: Odin hűséges társává vált, aki számos éles helyzetben megvédte gazdáját, például egy késes támadás során is. Az egyik harapás nyomát ma egy tetoválás fedi Ágnes alkarján, ami nem más, mint az elkövető Odin képe.

A kutyás örökség tatabányai továbbélése

Ágnes ma a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatója, kutatásokat végez a szolgálati kutyák képzése terén, és célja, hogy elősegítse a rendőrségi kutyás szolgálatok fejlődését. Kutyáit, köztük Odint, át kellett adnia más rendőröknek – Odin például édesapjához került, aki maga is aktívan dolgozik a kutyás szolgálat és a polgárőrség fejlesztésén.