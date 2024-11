Rendkívüli tanácskozást kellett összehívni november 14-re, ugyanis a közeljövőben véghez vinni tervezett Top pluszos projektek beadási határideje módosult, vagyis az eddiginél korábbi időpontra tevődött. A tatabányai piac helyzete is szóba került...

A tatabányai piac helyzete is szóba került a közgyűlésen. Lehet, hogy már nem sokáig fogadja ez a kép a vásárlókkat?

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Összességében több mint 12 milliárdos csomagról volt szó, ami – a projektek fajsúlyát tekintve – hat részből tevődött össze. Elsődleges projektekre 4 milliárd 152 millió forinttal számol a tatabányai önkormányzat, amelyek között szerepel a Hatostelepi beruházás, vagyis az önkormányzati lakások tetőfelújítása, valamint az Ifjúság utcát érintő fejlesztés.

Milliárdos pályázatzi projektekről szóló határozati javaslatok kerültek a képviselők asztalára

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Az unió által támogatott projektek közül humán fejlesztés 1,5 milliárdos csomagot jelentene, a fenntartható energiahatékonyságra pedig 3 milliárd forinttal számolnak. Kétségtelen, hogy a legtöbb hozzászólást generáló rész volt a 4 milliárd forintos úgynevezett versenyképes városfejlesztés, ami magába foglalt három nagyobb projektet. Egyrészt, hogy az Ipari skanzen látogatóközponttá váljon (1 milliárd), az új piac kialakítását a Konzumnál, a Roxxy szórakozóhely mellett. Ez összesen 1 milliárd 650 millió forintos beruházást jelentene, két szintes mélygarázzsal. Végül 1 milliárd 300 forintból megújulna a Búzavirág úti csomópont és turbókörforgalommal könnyítenék meg az ipari parba és az onnan érkezők mindennapjait.

Gutai Zsolt (Generációk Tatabányááért) a turbókörforgalommal kapcsolatos aggályait hozta fel

Fotó: Zantleitner Ingrid / Forrás: 24 Óra

Gál Csaba (Fidesz-KDNP) jelezte a költségekre vonatkozó aggályait. Szerinte már most borítékolható, hogy ez az összeg nem lesz elegendő az új piac kialakítására és felhívta a figyelmet arra is, hogy a talajviszonyok is okozhatnak nem várt problémát a közeli Által-ér miatt.