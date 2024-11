Mintegy 6 millió forint támogatásban részesült a pilismaróti önkormányzat a Magyar Falu Programban. Az összeget az idén 50. évfordulóját ünneplő Mesevár Óvoda belső tereinek felújítására fordította a település vezetése. A felújított szobákat a Márton-napi ünnepéggel összekötve, november 11-én adták át. Az átadón a helyi szülőkön és ovisokon kívül jelen volt Romanek Etelka, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Erős Gábor országgyűlési képviselő, Horváth Szeder Gábor járási hivatalvezető és Herman Jenőné dömösi polgármester is.

Ovisok az támogatásból megújult pilisamaróti óvoda átadóján

Forrás: 24 Óra

50 éves óvoda ráncfelvarrása támogatásból

Az idén 50 éves óvodára ráfért a plasztikázás

– fogalmazott nyitóbeszédében Hunyadi Balázs polgármester. Mint hozzátette: nagyon hálásak, hogy a magyar állam finanszírozta az „öreg hölgy” ráncfelvarrását.

Az ilyen beruházásoknál realizálódik a Magyar Falu Program fő profilja: népességmegtartó ereje – fűzte hozzá. Ezen túl megköszönte a kivitelező cégeknek a beruházás megvalósítását.

Erős Gábor országgyűlési képviselő beszédében szintén az 50 éves évfordulót elevenítette fel, és kiemelte: idén elkezdődött valami, amelynek ő is igyekszik segíteni a folytatását. Hozzátette továbbá, hogy a térség gyöngyszeme Pilismarót és Dömös, a fejlődésük elengedhetetlen.

– Fontos, hogy a Magyar Falu Program azt a célt szolgálja, hogy kormányzati támogatás segítse megszépülni azon településeket, amelyeknek önereje erre nem lenne elég.

Márton-napot is ünnepelték

A beszédeket követően az óvodások szó szerint az utcán táncoltak, ugyanis - mint az óvodavezető, Szathmári Sándorné bevezetőjében elmondta - jelenleg minden fontosabb épületük, illetve az óvoda udvara is épp felújítás alatt áll. Az ovisok a nagy hideg és köd ellenére is lelkesen járták a táncot és énekelték a népdalokat. A helyszínen az átadót összekötötték a Márton-nap megünneplésével is, így a kicsik lámpásokat kaptak, illetve mindenkit megvendégeltek az ovi előtt.

A belső szobákban Szathmári Sándorné, Erős Gábor és Hunyadi Balázs vágták át az átadást jelképező szalagot. Hunyadi Balázs a körbevezette a vendégeket az épületben. Mint elhangzott: az ovi két helyiségében cserélték a beruházáson belül a burkolatot, illetve ki is festettek. A fürdőszobákba szanitereket, elválasztófalakat vásároltak és telepítettek. Így a kis óvodában megújult, kulturált környezetben tölthetik napjaikat a legkisebb pilismarótiak.