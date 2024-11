Mocsa hivatalos közösségi oldalán jelentette be a jó hírt: idén is lesz ablakdíszítés a mocsai családi házak között! Mint írják, a korábbi évekhez hasonlóan az idén is lesz adventi ablakkereső december 1. és 24. között.

Hozzátették, hogy aki szeretné, hogy az ő ablaka legyen az egyik napi feldíszített ablak, jelentkezzen a [email protected] email-címen vagy a 0630/819-48-53-as telefonszámon.