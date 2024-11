Gyakran hangzott fel a taps egy-egy közös munka említését követően. Picit ugorva az idei esztendő gyorsan magunk mögött hagyott tavaszára, a vármegyei értéktár megszületésének tizedik évfordulóját előadásokkal, kiállítással, műsorral ünnepelhettük. A nagyon hosszú előkészületek, szakmai tervezések, kemény munkák után megújult helyszín a nyergesújfalui Ady Endre Művelődési Központ volt. Az események sorában, a vármegyei listára újonnan felvett értékekről megemlékezve, oklevelet vehetett át Szűcs György, a Dorogi Ipartestület elnöke is. Az immár újabb évszázadát élő csapat holnap soros tisztújító közgyűlését tartja a bányászvárosi művelődési házban. A vállalt feladat eredményes teljesítése újabb öt esztendőre határozhatja meg eredményesen egy szakmai szervezet életét. A szakmai kitétel nem is olyan egyszerű fogalom. Alkalmazkodva az alakuló világhoz, nagyon sokat és gyorsan változnak a teendők. Nem tudni, mit hoz a holnap. A holnaputánról már nem is beszélve. A remények szerint közösség marad a csapat. A száz évvel ezelőtti alapítók és a közelebbi elődök emlékét is megőrizve. És ez sem kis feladat.