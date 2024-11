Faluvégi János standjánál már jól láthatóan karácsonyra készülnek. Harminc féle szaloncukor közül lehet válogatni a Kond vezér utcában, az úgynevezett régi piacon.

Szaloncukor is kapható a tatabányai piacon

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– Viszik mint a cukrot – kiált fel a piac bejáratánál az eladó, holott tényleg az. A legkedveltebb ízek sorakoznak egymás mellett. Van itt pisztáciás, kávés, banános, marcipános, zselés, kókuszos, aszalt szilvás és rumos szaloncukor, de a retró szerelmeseinek sem okoznak csalódást: dianás cukor ízű és konzum szaloncukor is kapható Jánoséknál. Igazi különlegesség a madártejes, a sárgadinnyés, a Raffaellós és a fahéjas almás is. A Vadász pedig nem ital formájában, hanem édességként kapható ét és tejcsokis formában is.

A retró ízek szerelmeseinek is kedveznek: konzum szaloncukor is van Jánoséknál

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Jól tudják, hogy korai az időpont, de ez már egy bevált szokás. Náluk dekagrammra kapható a szaloncukor, így mire eljön az ideje, mi kerüljön a fára vagy éppen alá, akár mind kipróbálható. – Gondoljon csak bele – kezdi mesélni János. – Megveszi az ember az előre csomagolt szaloncukrot, aztán dobhatja ki az egészet, ha az éppen nem finom. Ezzel szemben nálunk, néhány szemet is vihet a vásárló, próba gyanánt – teszi hozzá. A szaloncukor kilónkénti ára 3450 és 5900 között mozog. Természetesen összetételtől függ, hogy mennyit kérnek érte az árusok.

Dióért is sokan állnak sorba. Nem véletlen, legalább ezer forinttal kedvezőbb áron kaphatóak, mint az üzletekben

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Szaloncukor és dió is kell az ünnepi asztalra

Már a diót is keresik a vásárlók a karácsonyi süteményekbe. Rendkívül kedvező áron találtunk a piacon. Lehet kapni egészben, amit majd fel kell törni, aztán előre csomagoltan, kimérten, de pucolt formában is kínálják magukat a szép aranyló barna szemek. Áruk 3450 és 3950 közötti.