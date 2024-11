Mint arról már beszámoltunk, 17 állatvédő szervezet több mint 100 kutyát mentett meg november közepén egy szaporítótelepről. A csöngei akcióban Komárom-Esztergom Vármegyei állatvédő szervezetek is részt vettek, köztük a Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány is, akik azóta is megállás nélkül dolgoznak az állatok mentésén. Sajnos azonban megint rossz hírről számoltak be: a korábbiak után rábukkantak a szakonyi horrortelepre.

Ezúttal szárnyasokat is menten kellett a szakonyi horrortelepről

Forrás: Szurkolók az Állatokért Gerecse és környéke Alapítvány/Facebook

A Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésből kiderült, hogy Csönge, Kőszegpaty, Csapod után nemrég egy szakonyi ingatlanról szállítottak el szárnyasokat. A helyszínről múlt héten már tudták, hogy mi folyik ott, csak rendesen meg kellett szervezni a mentést.