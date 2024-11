– Olyan szakmát kell választani, ami a változó gazdasági környezetben is megállja a helyét – ezt már Bencsik János, a Tatai-medence országgyűlési képviselőtől tudtuk meg, aki elmondta azt is, hogy a rugalmasság elengedhetetlen a mai világban. Szerinte fontos, hogy több vizuális megjelenése legyen egy-egy szakmának, vagy éppen a szakma gyakorlásának. Mint mondta, például egy videó megkönnyítheti a pályaválasztás előtt állók dolgát és a pályát módosítókét is, ráadásul a szülőknek is nagy segítség lehet abban, gyermeküket milyen pályán célszerű indítani a jövőben.

Látványos megoldásokból sem volt hiány: a tatabányai Fellner standjánál esztergapadon dolgoznak a fiatalok

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Ezekhez a gondolatokhoz csatlakozott Czunyiné dr. Bertalan Judit, az Északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztosa, országgyűlési képviselő is. Beszédében kiemelte, az egész világ változásban és változóban van. – Fontos és szükséges figyelembe venni a gazdaság hatékonyságát támogató és a munkaerőpiaci egymásra találást segítő rendszerek alakulását, miként fontos az is, hogy a képzési struktúra lehetővé tegye a rugalmas tanulást – fejtette ki.