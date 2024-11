Szemtanú mesélt a Sparban történtekről

Az esetről több szemtanú is beszámolt a Kemma.hu-nak. Egyikük pár perccel a férfi előtt érkezett az üzletbe, így jól látta, hogy mi történik.

– Sokan voltak az üzletben, de ez megszokott ebben az időben. Én is munka után ugrottam be vacsorának valóért. Azért figyeltem fel a férfira, mert a többiekkel ellentétben nem célzottan ment a sorok között, hanem csak bóklászott, nem is figyelte a polcokat, csak üresen maga elé bámult – kezdte a történetet Tünde, aki szerint ezután kezdett el őrjöngeni a férfi.

– Szerintem először a tartós tejes kartonokat kezdte el rugdosni, akkor már folyt a nyála és habzott a szája. Majd beljebb ment az üzletbe és elkezdett ijesztően hörögni és artikulátlan hangokat kiadni. Egyértelműen el volt borulva az agya. Nem volt magánál – folytatta a szemtanú, aki szerint olyan hihetetlen volt az egész, hogy a legtöbb vásárló csak döbbenten nézte mi történik.

– Akkor kezdtem megijedni, amikor elkezdett fel-le járni a sorok között és lerángatott mindent a polcokról amit ért. A borokat és a pezsgőket lerángatta a földre, amik hangosan szétrobbantak, majd dobálta az üvegeket mindenfelé. Ekkor már többen is a menekülési utat kerestük, de már jöttek is az üzlet dolgozói, hogy kitereljék a vásárlókat a gazdasági bejáraton keresztül. Nagyon profin és fegyelmezetten ürítették ki a boltot – árulta el Tündi, aki ezután már csak a Spar hatalmas ablakán keresztül látta, hogy mit művel a férfi.