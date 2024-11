Kisbusszal és szirénával érkeztek a kertvárosi Sparhoz a rendőrök csütörtök délután. Érkezésükre az üzletben tomboló férfi megpróbált menekülni, de nem jutott messzire. Az út mások oldalán lévő üzletek előtt utolérték, körbevették, majd elfogták.

Az ámokfutó férfi csütörtök délután tört-zúzott a kertvárosi Sparban. A rendőrség hamar a helyszínre ért, majd elfogta az elkövetőt

Fotó: police.hu

A police.hu tájékoztatása szerint a férfi 16 óra 15 perc körül ment be a tatabányai üzletbe. Azonban nem vásárolni akart.

Elfogták a Sparos ámokfutót

A rendőrség közleménye szerint a sorok között ok nélkül hadonászni és csapkodni kezdett, majd több terméket összetört, valamint a polcokat is felborította. Az áruházban tartózkodók azonnal kimentek az utcára. A zavart személy ekkor sem hagyta abba tettét, az egyik ablakot is betörte, valamint egy poroltót vett magához, és szétfújta a tartalmát az üzletben. Több berendezést is megrongált, majd a poroltóval együtt kiszaladt az utcára. Az időközben értesített tatabányai rendőrök pár méterre a bolttól fogták el a garázdát, és megbilincselték. A 35 éves zavart férfit egészségügyi intézménybe vitték, büntetőeljárást indítottak ellene.