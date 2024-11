Hisztek a csodában?

Amikor valaki a csoda szót kiejti, régen úgy képzeltem el, hogy olyan a léleknek a csoda, mint egy atomrobbanás. Letarol, mindent megváltoztat, csak szép és jó marad utána, lehengerlő. Amikor ezt gondoltam, nem hittem a csodákban.

Aztán amikor megszületett Ábel, az első gyerkőcünk, akkor éreztem meg először azt a különleges érzést a szívem körül. Az első lépteinél, az első mosolyánál. Aztán akkor azt hittem, hogy a csoda megismételhetetlen. Ismét nagyot tévedtem, mert megérkezett Dani, majd Berci is, és újból éreztem azt a csordultig tele a szívem érzést. (...) Be kellett látnom, hogy rossz irányból néztem, és jó sokáig zárva volt a szívem az igazi csodák előtt. Most azonban minden nap látom, hogy csodák márpedig igenis léteznek. Az én legnagyobb csodám nem más, mint a családom!