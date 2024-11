Ünnepi nyitvatartás 2 órája

Bejelentette a népszerű üzlet: nem nyitnak ki szenteste napján

A vásárlói igényeket kielégítendő december 23-án országszerte meghosszabbított nyitvatartással készülnek 250-nél is több hazai üzletükben. A Rossmann Magyarország idén is szabadnapot biztosít munkatársai számára december 24-én, hogy ők is otthonaikban, szeretteik körében készülhessenek az ünnepekre.

A hazai fennállásának 30. évfordulóját tavaly ünneplő Rossmann 2023 után idén is szabadnapot biztosít dolgozóinak Szenteste. Szurma Gyöngyi, a Rossmann cégvezetője és értékesítési vezetője kifejtette, hogy a döntés tavalyi sikere után a vállalat idén is zárva tartja üzleteit december 24-én. A Rossmann idén is odafigyel munkavállalói lelki harmóniára: Szenteste nem nyitnak ki az üzletek

Fotó: BENCE FEJES / Forrás: Beküldött Az egész éves kemény munka után fontosnak tartjuk, hogy Szenteste napját mind a közel 2500 munkatársunk szerettei körében, pihenéssel tölthesse. Ha az utolsó pillanatban vennél valamit, akkor december 23-án még megteheted Tekintve, hogy szentestén nem nyitnak ki az üzletek, a Rossmann december 23-án meghosszabbított nyitvatartással várja vásárlóit. Így tehát azok, akik az utolsó pillanatra hagyják az elmaradt karácsonyi ajándékok beszerzését, 23-án még biztosan betérhetnek az üzletlánc valamely boltjába. A Rossmann Magyarország, amely 2024-ben a Kincentric független munkavállalói elégedettségmérése alapján második alkalommal nyerte el a Legjobb Munkahely címet, elkötelezett amellett, hogy olyan munkakörnyezetet teremtsen, amelyben kollégáik a hétköznapokban és az ünnepi időszakban egyaránt méltó megbecsülésben részesülnek. A Rossmann az ünnepek előtti időszakban a megszokott magas színvonalú, széles kínálattal várja a vásárlókat, legyen szó kozmetikai-, háztartási termékekről vagy ajándékokról.

