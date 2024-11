Ha az egészet bevonnánk, adjunk a masszához egy evőkanál vizet, így repülőmázt kapunk.

Soha ne díszítsük melegen a mézeskalácsunkat! Érdemes annyira türelmesnek lenni, hogy akár egy napig is várunk, és csak másnak állunk neki.

Variációk mézeskalácsra

Ha nincs kedvünk a méricskeléssel bíbelődni, bögrés mézeskalácsot is süthetünk. A fűszerkeveréket is kiválthatjuk saját magunk által összeállított arányokkal. A Mindmegette ajánl is ilyen isteni mézeskalács receptet. Akkor se kell kétségbeesni, ha nincs otthon szerecsendió: fahéjjal helyettesíthető, csak dupla adag kell belőle. A karácsonyi mézeskalács így is ugyanolyan finom lesz!

A szív nagykövetei

A minap indult el Tatán a Kristály Imperial Hotel karácsonyi akciója, amelyben nehéz sorsú gyerekek ünnepét lehet szebbé tenni. A kívánságfára ajándék mézeskalácsokkal kerültek fel a vágyak, amelyet az aranyszívű anyaglok teljesíthetnek.

Mint egy tatabányai virágboltban megtudtuk, ma már népszerűek azok az adventi koszorúk is, amelyeket mézeskalács díszít, így, ha valakinek van kedve, akár így is készülődhet a karácsonyra.