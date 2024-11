Ocskai Gabriella főszervező köszöntötte a kicsiket és bemutatta vendégét, Demeniv Mihály harmonikaművészt, a Virtuózok című klasszikus zenei tehetségkutató döntősét és különdíjasát, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem harmonika tanárát. Segítségével a kisközönség jobban megismerhette a hangszert, ami egyszerre tudja játszani a dallamokat és a kíséretet, ez pedig sokféle zenei stílusban otthonosan mozog és bárhol, bármikor vidám hangulatot varázsol. Az előadás bemutatóval kezdődött: az aerofon hangszerek családjába tartozó hangszerek között van száj- kéz- és lábharmonika is, valamit a külsőre pianínóhoz hasonlító harmónium.

Az ezerarcú harmonika sorozat négy alkalommal tölti meg a Vértes Agorája színháztermét

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Az elméleti pillanatokat aztán gyakorlat követte: Demeniv Mihály játszott Bajor polkát, de Párizsba, a Szajna partjára is repítette közönségét. A friss croissantok fenséges illatát megidéző dallamok és a kivetítőn futó képsorok után Vivaldi örökbecsűje sem hiányozhatott a repertoárból. A négy évszakból a Tél című tételt is hallhatta a közönség, végül Louis-Claude Daquintól A kakukk aratott hatalmas sikert. Miután megalakult a Kakukk-kórus és ettől volt hangos a kultúrintézmény az Érik a szőlő is dalra fakasztotta az apróságokat.

Többen tátott szájjal hallgatták a harmonikaszót

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

A délelőtti program bájos pillanattal ért véget. Színpadra hívták az egyik bátor jelentkezőt. Maja pedig azt a kisméretű harmonikát szólaltatta meg egy-két taktus erejéig, amin Mihály tanult harmonikázni, négy évesen. Ezt és sok más érdekességet is megtudhattunk a meghívottról. Például azt is, hogy nyolcéves korától, a Virtuózok című tévéműsort megelőzően, már hosszú listát alkottak az ukrán, magyar és nemzetközi harmonikaversenyeken szerzett díjai. Aztán jött a Concorde Tehetség díj és a Tabányi Mihály-díj.