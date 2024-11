Néhány héttel ezelőtt egy konténer jelent meg az erdő szélén, Tatabányánál. Ott, ahol már vastagon borította a természetet az illegális hulladék. A pofátlan környezetszennyezőknek ezen a közkedvelt megállóhelyén időnként lefékez egy autó – komolyabb tétel esetén kisteher – és kipakol. Üríti ki a fák közé az elektronikai hulladékot, az építési törmeléket, fekete zsákokban a „ki tudja, mit”.

Illegális hulladék: mindig van utánpótlás

Forrás: Kemma.hu

Ott voltunk akkor is, amikor a konténer üresen, tátott szájjal várta a rakományát a szeméthalomban, és akkor is, amikor körülötte megtisztult, fellélegzett az erdő. Videót is készítettünk a teli konténerről. De láttunk a közelben zebrát is, így hát mondhatnánk, hogy már semmin sem lepődünk meg.