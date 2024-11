A tatai Platán Michelin-csillagos séfe, Pesti István ismét hatalmas elismerést zsebelt be. Ezúttal a világ legjobb séfei között díjazták, méghozzá nem is akárhol. November 6-án Dubajban, a The Palm szállodában tartották a 2024-es The Best Chef Awards díjátadót. Ezen az eseményen a gasztronómia krémje gyűlik össze, hogy őket ünnepeljék.

Pesti István hatalmas elismerésben részesült a világ legjobb séfei között

Fotó: Németh András Péter / Forrás: Szabad Föld

Pesti István a világ legjobbjai között

A rangos eseményen három kategóriában díjazták a szakma kiválóságait, méghozzá kések formájában. Az Excellent kategóriában egy, a World Class kategóriában kettő, míg a The Best kategóriában három kés adható. A tatai sztárséfet az Exellent kategóriában díjazták egy késsel jutalmazva. Ez azt jelenti, hogy a maximálisan adható pontok legalább 20 százalékát megkapta a szavazóktól. Az elképesztő elismeréshez a tatai Platán Gourmet Restaurant is gratulált séfjének, Pesti Istvánnak, ezzel újabb büszkeséget is szerezve a városnak.

Ahogy arról már korábban beszámoltunk, Pesti Istvánnal 2022-ben történelmet írt a tatai étterem, ugyanis 2 Michelin-csillagot zsebelt be, amelyet egy évvel később is sikerült megőriznie. A sztárséf számára tehát nem idegenek az elismerések. Tavaly év végén például a Magyar Bocuse d’Or Akadémia életműdíját is ő vehette át.

Egyébként a The Best Chef Awards díjátadón nem a tatai Platán séfje volt az egyetlen magyar aki elismerésben részesült. Tóth Szilárd, a SALT Budapest séfje World Class kategóriában kapott két kést, míg Rácz Jenő és Széll Tamás Excellent kategóriában zsebelt be egy-egy kést.