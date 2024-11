Ropogós, retró perec, diós, mákos búrkifli, briós, édes és sós croissant, kakaós csiga és kovászos kenyerek sorakoznak a tatai Jávorka iskola pékboltjában. A friss termékeket reggel 7 órakor pakolják ki, aki siet, az még nyugodtan válogathat a sok finomság között. Délutánra azonban az utolsó morzsáig elfogy minden. A Kemma.hu megleste, hogyan is készülnek Tata egyik kedvenc péksüteményei az iskola pékműhelyében.

A tatai Jávorka iskola pékműhelyében a diákok már hajnalban elkezdik készíteni a péksüteményeket, hogy a pékboltba már friss áru kerülhessen

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– A kenyerekkel, zsemlével, kiflivel, kalácsokkal, és az omlós tésztájú pogácsákkal kezdünk reggel. Mire a gyerekek reggel hat órára beérnek, a tészták már be vannak dagasztva, majd mennek is a kemencébe – magyarázta Bence József pékszakoktató, aki a 12-es pék-cukrász tanulóival már a péksüteményeket készítette elő a másnapi sütéshez. Látszott, hogy a végzős diákok már rutinosan, dolgoztak Józsi bácsi keze alá: keverték be a töltelékeket, kenték a tészták, szórták a sajtot.

Frissen a pékműhelyből

– A péksüteményeket előtte lévő nap készítjük el a diákokkal közösen. A fagyasztóból elővett termékek először a kelesztőbe kerülnek, majd szintén mennek a kemencébe, így a pékbolt nyitására már a friss pékárú kerülhet a polcokra – tette hozzá a tanár. A leveles tésztát már korábban elkészítik, többször nyújtják és hajtogatják, hogy minél könnyebb és finomabb legyen. A szakoktató elárulta, hogy először mindig a sós péksüteményekkel kezdik. Többek között készül sajtosrúd, pizzás tekercs, sajtos croissant és sós apró. Ezután letakarítják a diákok a gyúróasztalt, majd jöhetnek az édes tésztájú péksütemények, mint a kókuszrúd, túros batyu, búrkiflik és az ízes leveles. Legvégén a kakaós csiga. Józsi bácsi elárulta, hogy azért ezt hagyják utoljára, mert a sok töltelék kiszóródik a gyúróasztalra. A kész péksütemények hatalmas tálcákra kerülnek, majd kocsira felpakolva tolják be a fagyasztóba.