Beke Aladárné, Panni nénit a jeles napon dr. Molnár Attila polgármester és Vajda Bence alpolgármester az otthonában köszöntötte fel.

Vajda Bence, Panni néni és dr. Molnár Attila

Fotó: Radics Gábor / Forrás: Komáromi Városmarketing Kft.

A komarom.hu beszámolójából az is kiderült, hogy Panni néni a Sütőiparnál dolgozott, majd a városi GAMESZ-nél, de rá jellemző módon nyugdíjas korában is aktív maradt. Mindezek mellett a gyámhivatalnál hivatásos gondnoki szolgálatot is vállalt. Az évek során két lánygyermeke született, akik három unokával és három dédunokával ajándékozták meg.

A kilencvenéves Panni néni jelenleg is kiváló testi és szellemi állapotban van, ellátja magát, rejtvényt fejt és olykor még a helyi gondozási központba is lejár. A városvezetés miniszterelnöki díszoklevéllel, ajándékcsomaggal és egy csokor virággal köszöntötte fel születésnapján.