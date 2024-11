A saját területek bemutatásán túl extrákkal is készültek a szervezők, amelyekkel a nagyfokú vizuális- és "hűha-faktor" kereső üzemmódban létező korosztályt megfoghatták. Volt itt szelfi pont, ahol különböző jelmezekbe bújva fotózkodott az ifjúság. Volt VR-szemüveg is, a Ferences Gimnázium pedig lovagi felszereléssel készült - ebbe szabadon be lehetett öltözni. A diákok egy divatbemutatóval is készültek, a ruhák láthatóan az újrahasznosítás illetve az újragondolás mentén készültek.

A kiállításon a duális képzésben részt vevő cégek, így például a Richter és a Suzuki is bemutatkozott, utóbbi autósbemutatót is tartott. A honvédség, a rendőrség és a mentősök is bemutatták a szakmáik rejtelmeit, mindezt szintén kipróbálható eszközökkel, bemutatókkal.