Turi Zsolt először a második világháború után pénzügyi ellenőrzésekről és a Rákosi-korszakról írt, majd az újabb kötetben a Kádár-korszakot mutatta be. Később a Horthy-korszakot dolgozta fel, a negyedik, a következő hetekben megjelenő könyvben pedig a rendszerváltás utáni időszaktól kezdve egészen az uniós csatlakozásig követi nyomon a pálinkafőzés történetét. Az előadáson az érdeklődők már a megjelenés előtt álló kötetről is hallhattak.

A pálinka története mellett sok más témában is alkot

A pénzügyőr alezredes azt is hangsúlyozta, Számadó Emese múzeumigazgatóval számtalan helytörténeti könyvet írtak már közösen. Most a molaji sport történetét dolgozzák fel, amelyet az áprilisi Komáromi Napokra szeretnének megjelentetni. A kiadványban szó lesz ökölvívásról, futballról, kézilabdáról és a természetjárásról is, utóbbi történetéről Turi Zsolt egy külön könyvet is készített Szőnyi Mozaikok – A természetjárás címmel, amely a jövő héten megy nyomdába. Ebben a Molaj SE Szőny természetjáróinak története elevenedik meg, amely 1958-ban alakult.