Pál Feri atya kalauzolt

Az adománygyűjtési akció idén is Pál Feri atya előadásával indult. A katolikus lelkész és mentálhigiénés szakember előadásában az adakozás és összetartozás fontosságát hangsúlyozta. Azt is kiemelte, hogy a jelenlegi akció fontosságát nem is mint katolikus pap, hanem mint mentálhigiénés szakember szeretné elsőssoron feltárni.

Most viszont ezt a témát nem katolikus papként szeretném kifejteni számotokra, hanem mentálhigiénés szakemberként. Ez azt jelenti, hogy testi lelki egészség, ha egy picit árnyaltabban finomabban, mondjuk akkor testi-lelki kapcsolati, társas, csoportos, egészség.

A tartalmas előadáson Feri atya részletekbe menően mesélt a lélek és az élet kifürkészhetetlen labirintusán való végig jutásról.