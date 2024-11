Az óvodapedagógusok azok, akik az emberi élet legfontosabb szakaszában, a kisgyermekkorban elindítják a tanulás és fejlődés folyamatát. Az óvodapedagógusok nemcsak tudást, hanem értékeket is közvetítenek, hiszen a gyermekek, a jövőnk formálói, akik számára az óvoda az első közösségi élmény, ahol megtanulják a társas érintkezést, a megosztás fontosságát, az empátiát és az együttműködést.

Az óvodapedagógusokat köszöntötték Tatán pénteken. A Peron Tehetségközpontban a zeneiskola tanulói adtak elő egy kis műsort

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

Tatán hagyomány, hogy egy kis ünnepségen köszöntsék a város azon dolgozóit, akik munkájuk során a gyermekek nevelésére esküdtek fel. Péntek délelőtt a Peron tehetségközpontban látták vendégül a tatán dolgozó óvodapedagógusokat. A zeneiskola növendékei egy kis műsorral készültek a vendégeknek. Majd Michl József, Tata polgármestere köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, hogy nagyon hálás az óvodapedagógusok családjainak is, akik erős és szerető támaszt nyújtanak a fáradtabb napok után is.

Köszönet az óvodapedagógusoknak

– Azt szeretném, hogy önök jól legyenek. Azok tudnak igazán jók lenni és jól lenni a munkájukban, akik azt, amit csinálnak azzal a szeretettel tudják tenni és azzal az elhivatottsággal, ami belülről fakad, ami a személyiségük. Persze nem mindennap minden csoda, de a csoda egyszer csak megérkezik. És ezeket a csodákat hurcoljuk magunkkal ezekben a mindennapokban – kezdte beszédét a polgármester, aki nagyon hálás azért az erőfeszítésért is, amit az óvodákban a szülők irányába tesznek.

– A feladat a jelentős, mert a szülőket is önökre kell bízzam. Az a kapcsolat, amit önök építenek a szülőkkel és ahogy önök beszélnek a szülőkkel, ahogy példát mutatnak számukra az nagyon nagy része az önök munkájának . Úgy látom, hogy az ebbe fektetett türelem sokszor ezerszerese kell, hogy legyen, mint amit a gyerekek felé kell nyújtaniuk. Nagyon nehéz szülőkkel vesszük magunkat körül mostanában. Egészen már most ez a világ, mint jó néhány évvel ezelőtt – monda a város vezetője, aki a végén is külön megköszönte az óvodapedagógusok erőfeszítését, az egymás támogatását, segítését, a folyamatos tanulásukat, a közösségek összefogását és a különböző területeken jelentkező konfliktusok kezelését.