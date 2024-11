Mivel az idő is kellemes és napos, így jólesik a természetben lenni, Komáromban pedig számos látványos túraútvonal közül válogathatunk. A Rüdiger-tó mentén haladva a kacsákat is megcsodálhatjuk, akik nem különösebben tartanak az emberektől és élénk társasági életet élnek ősz idején is.

Ősz Komáromban: a kacsákat is megfigyelhetjük a Rüdiger-tónál

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

A közelben pedig barátságos cicákkal ugyancsak ismerkedhetünk. Nem sokkal messzebb az Igmándi erődöt is érdemes körbesétálni, bár maga a létesítmény idénre már bezárt, jövő áprilistól újra várja az érdeklődőket.